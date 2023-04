Beneficjenci 500 plus nie mają co liczyć na więcej. Przynajmniej nieprędko

Wiceminister finansów na antenie RMF FM powtórzył, o czym przedstawiciele rządu mówią od dłuższego czasu - nie toczą się prace związane ze zwiększeniem świadczenia wypłacanego w ramach programu 500 plus .

Soboń pytany z kolei o to, czy trwają prace nad nową formułą bonu turystycznego, z jednej strony powiedział, że nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie. Niemniej, zostawił nadzieję: - Analizujemy bardzo różne warianty w różnych obszarach, komunikowanie tego przez media nie najlepiej służy naszym interesom .

Na początku tygodnia minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk powiedział, że jeśli bon turystyczny byłby przedłużony, to " nie będzie to tak szeroka forma wsparcia, jak ta interwencyjna, związana z ograniczeniami covidowymi ".

Przypomnijmy, że bony obowiązywały od 1 sierpnia 2020 r. do końca marca 2023 r. Były to jednorazowe świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością ta kwota rosła do 1000 zł.