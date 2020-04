Błędy w e-PIT. Podatnikowi zginęła ulga na dziecko. "System zabrał mi 185 zł"

Dla większości osób najważniejszym drukiem podatkowym jest PIT-37. Składają go pracownicy i zleceniobiorcy. Faktycznie deklarację wypełniają urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. W tym roku deklaracje są uzupełnione w całości, przy czym część danych "kopiują" z poprzedniego zeznania np. ulgi, z których podatnik już korzystał i organizację pożytku publicznego, jeśli podatnik przekazywał tzw. 1 proc. Jeśli w tym roku nie ma żadnych zmian, taką deklarację wystarczy tylko zaakceptować.

- Byłem pewny, że skoro korzystam z programu "Twój e-PIT", to mogę wykonać tylko dwa kliknięcia i sprawa zakończona. Dodałem ulgi za krew, bo jestem honorowym krwiodawcą. Wyszło 86 zł do zwrotu na konto. Wydało mi się mało, ale stwierdziłem, że miałem niezły rok finansowo, więc to kwestia tego – tłumaczy pan Wojciech.