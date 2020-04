Niepewna przyszłość podatku cukrowego. Wciąż nie wiadomo, kiedy zacznie obowiązywać

Jeszcze kilka miesięcy temu tzw. podatek cukrowy, a więc danina dokładana do słodzonych napojów, wydawał się przesądzony. W związku z kryzysem resort finansów ogłosił jego odroczenie , co argumentował tym, że w obecnej sytuacji nie wolno nakładać na przedsiębiorców dodatkowych obciążeń. Nie jest jasne, kiedy zacznie obowiązywać.

Opóźnienie daniny to do pewnego stopnia również krok polityczny. Wprowadzenie nowe podatku przed wyborami mogłoby zmniejszyć poparcie dla Andrzeja Dudy. Wzrost cen to nie jedyne niebezpieczeństwo. Drugim jest konieczność zwolnień, przed którym na pewno stanęliby niektórzy producenci. Obroty branży spadły o 25-30 proc., więc każde dodatkowe obciążenie dla firm będzie musiało być kompensowane w inny sposób. Od kilku tygodni nie działają restauracje i obiekty noclegowe, a wielu ludzi rezygnuje z zakupów, które nie są niezbędne. Słodzone napoje w większości przypadków do tej kategorii nie należy.