Bogaty świat marnuje majątek. Wyrzucanie towaru korzystniejsze niż darowanie

Zjawisko pozbywania się wadliwego towaru zamiast darowania go potrzebującym ma w Niemczech związek z systemem podatkowym - wyjaśnia portal DW . Na czym polega problem?

Otóż niemiecka skarbówka traktuje darowizny rzeczowe jako obrót firmy, od którego musi ona zapłacić podatek. Odpada on jednak w przypadku towaru, który wyrzucany jest do śmieci. Z tym większą radością Juliane Kronen reaguje na fakt, że absurdalną sytuacją zajęła się wreszcie polityka. Dowodem na to jest obecna debata nt. masowego niszczenia towarów zwrotnych w handlu internetowym.

Z powodu błędów i wad rocznie w Niemczech niszczy się fabrycznie nowy towar na sumę 7 mld euro. Z tego jedną trzecią produktów bez zarzutu można by wykorzystać w sektorze pomocy społecznej.

Jak pisliśmy w money.pl,pomimo rosnącej świadomości społecznej, poziom marnotrawstwa bogatych społeczeństw wcale nie maleje. Raport ONZ potwierdza porażkęjednego z głównych Milenijnych Celów Rozwoju, do realizacji których zobowiązało 189 członków ONZ w ramach Projektu Milenijnego ONZ. Do 2015 roku, aż w 57 krajach rozwijających, nie udało się zmniejszyć o połowę odsetka ludzi głodujących, co miało być podstawowym założeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Walczy z tym organizacja użyteczności publicznej "innatura". W jej kolońskim magazynie piętrzą się palety z 1,5 tys. różnych produktów: proszków do prania, produktów do higieny ciała, zabawek czy innych artykułów gospodarstwa domowego. Dzięki cyfrowemu katalogowi zainteresowane organizacje pomocy społecznej mogą zamawiać w "innaturze" wybrane produkty. Organizacja za niewielką opłatą przejmuje całą logistykę. Odbiera i sortuje przejęty od darczyńców towar, przechowuje go oraz sprawdza odbiorców, jednocześnie prowadząc doradztwo. Dużą część klienteli stanowią placówki pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzinom.