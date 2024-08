Branża spirytusowa odpowiada na pomysł rządu. "Napędzi nielegalną sprzedaż"

W przestrzeni publicznej toczy się debata na temat małych formatów napojów spirytusowych. Jak przedstawia Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego (ZPPPS), według danych GUS piwo stanowi 55 proc. całkowitej konsumpcji alkoholu w kraju, z rocznym spożyciem na poziomie 93 litrów na osobę. Co więcej, piwo jest najczęściej kupowanym alkoholem w godzinach porannych, między 5:00 a 12:00 - informuje związek.

Branża podkreśla, że półlitrowa puszka lub butelka piwa lager zawiera dokładnie tyle samo alkoholu co 100 ml alkoholu 28 proc., czyli 22 gramy , a piwo jest tańszym alkoholem niż tzw. małpka. Co więcej, na wyższą sprzedaż piwa wpływa także reklama, gdyż w oczach wielu Polaków piwo często nie jest traktowane jak alkohol, a bardziej sposób relaksu - czytamy.

Wyższa akcyza napędza nielegalną sprzedaż

Jak przypomina związek, podatek akcyzowy na alkohole mocne w Polsce jest znacznie wyższy niż w sąsiednich krajach, takich jak np. Niemcy. Wskazują, że wzrost stawek akcyzy i rosnące koszty produkcji prowadzą do wyższych cen legalnego alkoholu, co czyni go mniej dostępnym dla konsumentów. Branża spirytusowa odnotowuje bowiem spadki sprzedaży, wynoszące 8 proc. w 2022 roku, 10 proc. w 2023 roku, i kolejne 10 proc. w pierwszym kwartale 2024 roku.