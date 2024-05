"CPK już nie", a kwota wolna "jak najpóźniej". Prof. Belka zabiera głos

JANEK 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Prezes J Kaczyński . "Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu" - tak o Donaldzie Tusku mówił w Stawiskach na Podlasiu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nazwał też lidera Platformy Obywatelskiej "prawdziwym wrogiem naszego narodu". Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Kołobrzegu o okresie rządów koalicji PO-PSL w naszym kraju , 2007–2015 r . Jako przykład tego, jak wielka była bieda w Polsce, zanim nastały rządy PiS, podał, że ludzie kradli z lasów ziemniaki sadzone przez leśników dla dzików.Ponownie D Tusk premierem . W niedługim czasie powrót dawnego menu ; Szczaw i Mirabelki. Czytaj dalej; Antoni Macierewicz: Im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze.Fragment nagrania z restauracji Amber Room z 2014 roku. Szef MSZ w rządzie PO-PSL Radosław Sikorski mówi na nim: - Dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Odpowiada mu Jacek Rostowski, minister finansów w rządzie Donalda Tuska: - Obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. – Cała ambasada na Kubie dwoi się i troi, żeby zdobyć najlepsze cygara dla Tuska – opowiada na kolejnych nagraniach opublikowanych szef MSZ Radosław Sikorski. Żali się też, że nigdzie nie może dostać luksusowej francuskiej wódki z rocznika 1957, wartej 4 tys. za butelkę, którą chciał sprezentować premierowi. Czytaj dalej; "Premier polskiej biedy '' D TUSK w trakcie kampani 2023r ; Nic co dane, nie będzie zabrane - w takich słowach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odpowiedział w Kłodzku na pytanie, czy po wyborach wygranych przez opozycję zlikwidowane zostaną programy socjalne, wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 13. i 14. emerytura mogą zniknąć – wynika z wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza, jednego z liderów Trzeciej Drogi. Poseł Petru o złożonej propozycji likwidacji 13. i 14. emerytury. Zasada „nic co dane, nie będzie odebrane” już nie obowiązuje.Poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru ogłosił w Radiu Zet, że złożona została propozycja likwidacji 13. i 14 emerytury.Czytaj dalej ; Były premier i prezes NBP prof. Marek Belka, Emerytom nie należą się kolejne przywileje. „Nie należy dalej tego czerwonego dywanu rozkładać przed emerytami” Uważam, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest już wystarczającą ulgą, wystarczającym przywilejem dla tej części społeczeństwa”– grzmiał prof. Marek Belka, opowiadając się przeciwko dodatkowym przywilejom dla emerytów. Rzeczywiście, europoseł takich przywilejów nie potrzebuje. Media informowały -Media zwracają uwagę na oświadczenie majątkowe byłego szefa NBP. Prof. Marek Belka w 2022 roku z ZUS otrzymał ponad 108 tys. zł. Do tego doszła emerytura wypłacana przez ONZ z tytułu kilkuletniej pracy sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości ok. 125 tys. zł.O majątku europosła było głośno w kwietniu 2021 roku, kiedy na antenie jednej ze stacji radiowych stwierdził, że „obrzydliwie dużo zarabia”.Prof. Marek Belka; „Nie jestem obrzydliwie bogaty w tym sensie, że nie stać mnie na inwestycje, jakie robią ludzie bogaci, ale jeśli chodzi o zarobki, to obrzydliwie dużo zarabiam”. Nowa / stara włądza. Po miesiącu pracy . Nowy zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych po niespełna miesiącu pracy otrzymał ogromne podwyżki. Po miesiącu pracy podwyższyli sobie wynagrodzenia z 30 tys. do 50 tys.