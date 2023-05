Czy król Wielkiej Brytanii płaci podatki? Rodzina królewska sama otrzymuje pokaźny zastrzyk z budżetu

Rodzina królewska otrzymuje co roku pokaźny zastrzyk finansowy z kieszeni podatników. "Głównym strumieniem dochodów rodziny królewskiej jest Sovereign Grant, który w roku podatkowym 2021-22 kosztował podatnika 86 mln funtów , czyli 236 tys. funtów dziennie" - wyliczał portal inews.co.uk. To 25 proc. przychodów z Majątku Korony, obejmującego przede wszystkim grunty i nieruchomości.

Jaki majątek ma król Karol III?

Dziennikarze brytyjskiego dziennika "The Guardian" oszacowali wartość majątku króla Karola III na około 1,8 mld funtów, czyli równowartości niemal 9,5 mld zł. Znaczną jego część brytyjski monarcha odziedziczył po swojej matce - Elżbiecie II, która zmarła we wrześniu 2022 r. Pałac Buckingham odniósł się do tych doniesień, pisząc, że to "mieszanka spekulacji, założeń i nieścisłości".