Czy Polskę czeka kolejny spór z Brukselą? "Rząd mógł posunąć się za daleko"

Jednak na początku czerwca tego roku KE opublikowała raport, z którego wynika, że rozporządzenie zawieszające czasowo rynek energii spełniło swoje zadanie, bo w ciągu ostatniego półrocza hurtowe ceny energii wszędzie spadły. Zatem zdaniem KE dalsze stosowanie limitu cen nie ma sensu, bo rynek energii się stabilizuje. Co to oznacza dla Polski?

UE zaleca: zmieńcie źródło

Przypomnijmy, unijne rozporządzenie umożliwiające częściowe zawieszenie rynku energii i wprowadzenie regulowanych cen prądu obowiązuje tylko do 30 czerwca tego roku. Tymczasem polski rząd przedłużył obowiązywanie tarcz solidarnościowych gwarantujących zamrożenie cen energii aż do końca 2023 r.

Co ważne, nowe zalecenia wydane na początku czerwca przez KE nie nakazują państwom UE całkowitej rezygnacji ze stosowania regulowanych cen energii w celu ochrony gospodarstw domowych przed wysokimi cenami. KE mówi jednak wyraźnie, że po 30 czerwca rządy powinny dopłacać do tych programów z innych źródeł niż z pieniędzy zebranych od firm energetycznych.

Ekspert: ceny energii unormowały się

Przypomina też, że polski rząd nie dość, że nałożył na przedsiębiorstwa energetyczne dodatkową daninę, to jeszcze wyraźnie rozdzielił źródła wytwarzania energii. Państwowe przedsiębiorstwa produkujące energię z węgla zostały jego zdaniem znacznie mniej obciążone opłatami, w przeciwieństwie np. do prywatnego sektora OZE. W praktyce nie może on liczyć na wysokie wypłaty z tytułu rekompensat za zamrożenie cen prądu. W przeciwieństwie do państwowych spółek energetycznych, które w większości produkują energię z węgla.