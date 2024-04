Do kiedy PIT? Termin mija przed majówką

Do kiedy trzeba złożyć PIT? W tym przypadku termin nie zostanie przekroczony

Deklaracje podatkowe za 2023 rok można składać w formie papierowej - w Urzędzie Skarbowym - lub przesłać dokumenty do fiskusa za pośrednictwem systemu Twój e-PIT. To najszybsza i najchętniej wybierana forma rozliczenia - jak informuje Ministerstwo Finansów, ten sposób wybrało dotychczas ponad 6,7 mln płatników. Czas na złożenie deklaracji mija wraz z końcem kwietnia. "Zeznania podatkowe PIT za 2023 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Tego dnia urzędy skarbowe będą czynne do godz. 18:00" - przypomina resort finansów.