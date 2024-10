Dodatkowa opłata za wstęp do Wenecji. To pierwsze takie miasto na świecie

Opłatę trzeba będzie wnosić w przypadku przyjazdu w godzinach między 8.30 a 16 . Cena będzie zróżnicowana; w tym roku była stała i wynosiła 5 euro . Ci, którzy wniosą ją z wyprzedzeniem, najpóźniej do czterech dni przed przyjazdem zapłacą w 2025 r. 5 euro. W ostatniej chwili trzeba będzie zapłacić 10 euro. Zwolnione są z niej dzieci do 14 lat.

Opłaty za wstęp w Wenecji

W pierwszej fazie bilet wstępu do miasta i rejestracja przyjazdu obowiązywać będą od 18 kwietnia do 4 maja; to czas masowych podróży, w związku ze Świętem Wyzwolenia 25 kwietnia i Świętem Pracy. Następnie będą to wszystkie weekendy maja, czerwca i lipca, a także 2 czerwca, gdy przypada Święto Republiki.