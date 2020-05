eParagon coraz bliżej. Koniec z papierami w portfelu?

Dowód zakupu na telefonie zamiast papierowego paragonu do ręki? Już niedługo będzie to możliwe. Rząd w tzw. specustawie covidowej zezwolił przedsiębiorcom na rezygnację z tradycyjnego potwierdzenia zakupu. A firmy tylko na to czekają.

