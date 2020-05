Tarcza finansowa od PFR. Pieniądze płyną, ale trzeba uważnie wypełniać wnioski

"Wypłaty mam zrobić dziesiątego, a muszę czekać do jedenastego. Nie z mojej winy, przez bezsensowny błąd, straciłem szansę" - denerwuje się przedsiębiorca, który skontaktował się z money.pl. Właściciel firmy z branży transportowej zatrudnia kilkadziesiąt osób. Złożył wniosek w ramach nowego programu Tarcza Finansowa PFR. To częściowo bezzwrotne dotacje, na które Polski Fundusz Rozwoju przygotował aż 75 mld zł.

Dotacje przyznawane są nie przez urzędników, ale za pośrednictwem bankowości internetowej. Sprawę skomplikowały jednak, jak to określił przedsiębiorca: "banalne błędy informatyczne".

Ile to pieniędzy opisaliśmy w naszym poradniku. Czasami to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na jednego pracownika. W zależności od liczby zatrudnionych i spadku przychodów może to być nawet 36 tys. zł za osobę. Już teraz firmy średnio otrzymują ponad 200 tys. zł.