Gowin: Trzeba chronić klasę średnią przed wzrostem podatków

Wers 21 min. temu

Nie wiem czy jako emeryt który ma 4 tys zł emerytury netto zaliczam się do klasy średniej, wg moich obliczeń moja emerytura w PŁ obniży się. I co na to p. Gowin? Co z prawami nabytymi?