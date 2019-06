Jarosław Kaczyński: nigdy nie poprzemy podatku katastralnego

" Podatek od nieruchomości ściśle powiązany z wartością rynkową nieruchomości, a nie z jej powierzchnią, jako docelowo najważniejsze źródło dochodów własnych samorządu" – brzmi jedna z propozycji Forum Idei – think tanku Fundacji im. Stefana Batorego, czytamy na tvp.info.pl.

- Znów wraca pomysł ustanowienia w Polsce podatku katastralnego. To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach, ale taka, która w polskich warunkach doprowadziłaby do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności ogromnej części Polaków – skomentował Kaczyński.