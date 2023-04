Joe Biden i jego żona Jill ujawnili, ile zarabiają. Jest nowe zeznanie podatkowe

Biały Dom opublikował zeznanie podatkowe pary prezydenckiej we wtorek wieczorem, przed upływającym o północy ostatecznym terminem składania zeznań przez większość Amerykanów.

Z dokumentu wynika, że prezydent USA i pierwsza dama mieli łącznie 579 514 dolarów przychodu brutto. Na kwotę tę składa się przede wszystkim wynagrodzenie prezydenta - 400 tys. dolarów, czyli równowartość niemal 1,7 mln zł, licząc według obecnego kursu. Do tego dochodzi pensja Jill Biden, która jest profesorem uniwersyteckim w Northern Virginia Community College i zarobiła 82 335 dolarów. Prezydencka para dostaje też emerytury i miała niewielki zysk z tantiem - wylicza CNN.

Tyle para prezydencka oddała skarbówce

W 2022 roku zarobki Bidenów były trochę niższe niż rok wcześniej, kiedy to sięgnęły ponad 610 tysięcy dolarów. Biały Dom podkreśla w komunikacie, że Joe Biden w ciągu kariery na ważnych stanowiskach (był m.in. wiceprezydentem za czasów Barracka Obamy) już 25 razy dzielił się swoim zeznaniem podatkowym.

Tymczasem były prezydent, Republikanin Donald Trump, zerwał z tradycją ujawniania przez prezydentów lub byłych prezydentów zeznań podatkowych. Utrzymuje on, że nie może tego zrobić, podczas gdy Federalna Służba Podatkowa (IRS) bada jego finanse i stan majątkowy, chociaż IRS wskazuje, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby to uczynił. Komisja Kongresu, która bada finanse Trumpa stwierdziła, że w latach 2015 - 2020 dopuścił się on licznych nieprawidłowości podatkowych.