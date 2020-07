Koniec 13. i 14. emerytury i wyższe podatki? Eksperci o kolejnej kadencji Andrzeja Dudy

Niedzielne wybory zakończyły trwający od niemal dwóch lat maraton, w którym wskazywaliśmy kolejnych przedstawicieli do poszczególnych szczebli władz. Przypomnijmy, że w roku 2018 odbyły się wybory samorządowe, a w roku ubiegłym wybory europejskie i parlamentarne. Kolejny wybory odbędą się dopiero w 2023 - wtedy będziemy wybierali władze lokalne i parlamentarne. Co wobec tego czeka nas po wygranej Andrzeja Dudy?

- Jak będzie się zachowywać prezydent? Dopiero to zobaczymy. Dotychczas prezydent działał i deklarował absolutną współpracę z rządem. Proszę zauważyć, że deklaracje o niepodnoszeniu podatków składał dotychczas jedynie Rafał Trzaskowski. Można więc wnioskować, że jeśli rząd uzna, że podniesienie podatków jest niezbędne, to prezydent nie będzie stawać okoniem – dodał.

W tym miejscu należy doprecyzować, że w nawet jeśli Andrzej Duda o niepodnoszeniu podatków nie mówił nic, to zrobił to za niego premier Mateusz Morawiecki, który w czasie konferencji w Opolu Lubelskim wskazał, że urzędujący prezydent jest najlepszym gwarantem niepodnoszenia podatków. Była to reakcja na słowa kandydata KO, który tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, zapowiedział, że będzie wetować wszelkie nowe obciążenia dla Polek i Polaków.