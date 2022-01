Leasing w Polskim Ładzie – co się zmienia?

Jak było dotychczas?

Według pomysłodawców Polskiego Ładu uregulowania wymagały zasady, na jakich odbywał się wykup pojazdów z firmowego leasingu i przeznaczenia go na cele prywatne. Jak czytamy na rządowej stronie, w innych krajach UE wykupienie samochodu odbywa się jedynie przez firmę, a sprzedaż bez podatku jest możliwa dopiero po 5 latach. Przedsiębiorcom sprzedającym auto wykupione z leasingu udawało się dotychczas uniknąć płacenia podatku dochodowego, co było dla nich korzystnym rozwiązaniem.

Do końca 2021 roku leasing firmowy umożliwiał wykupienie samochodu na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu. Dotyczyło to jedynie osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych. Przedsiębiorca mógł korzystnie rozliczyć sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu. Wystarczyło odczekać pół roku, by sprzedać go już jako osoba prywatna i nie płacić podatku dochodowego.

Leasing w 2022 a Nowy Ład – najważniejsza zmiana

Zmiany w ustawie o PIT uderzą przede wszystkim w leasingobiorców, którzy zamierzali wykupić samochód z leasingu do osobistego majątku, a następnie go odsprzedać. Od 2022 roku pieniądze, które uzyskają ze sprzedaży auta wykupionego z leasingu, będą uznawane za przychód z działalności gospodarczej, jeśli od momentu przejęcia samochodu z firmy do momentu sprzedaży nie minie 6 lat.

Rządzący z obowiązującego do końca 2021 r. okresu 6 miesięcy wydłużyli go tak, aby przedsiębiorcy dłużej czekali na to, by móc sprzedać samochód na korzystnych warunkach. W praktyce oznacza to, że będą oni musieli zapłacić podatek dochodowy ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bo nieopodatkowana sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu będzie możliwa dopiero po upływie 6 lat.

Leasing Nowy Ład – czy zmieni się podatek VAT?

Ostatnia rata, czyli tzw. rata wykupu to jedna z najistotniejszych kwestii dla leasingobiorców, którzy planują wykup samochodu. Jest ona powiązana z wysokością podatku VAT, który nalicza się w momencie włączania wykupionego samochodu do majątku prywatnego. Do końca 2021 roku VAT był naliczany jedynie od ostatniej raty leasingowej, która stanowiła najwyżej kilkuprocentową wartość samochodu. Leasingobiorcy chętnie podpisywali więc umowy z niską ratą wykupu.

Od 2022 roku Nowy Ład leasing traktuje na innych zasadach i podatek VAT przedsiębiorca zapłaci od realnej wartości rynkowej samochodu. Nie będzie to już kwota odliczana od stosunkowo niskiej ostatniej raty.

Co zmiany w leasingu w 2022 roku oznaczają dla leasingobiorców?



Niekorzystna zmiana wydłużająca czas, po którego upływie przedsiębiorca będzie mógł sprzedać samochód, wpłynie na zawierane na rynku transakcje kupna-sprzedaży. Auto po kilku latach umowy leasingowej, wykupie i włączeniu do majątku osobistego, a następnie 6 latach prywatnego użytkowania, znacznie straci na wartości, a jego sprzedaż może okazać się nieopłacalna.



Ograniczenie możliwości wykupienia samochodu z niskim VAT-em może sprawić, że przedsiębiorcy będą chętniej wybierać leasing operacyjny z wysokim wykupem. Specjaliści podkreślają, że taka forma leasingu, która zakłada niższe comiesięczne raty i możliwość, a nie nakaz wykupu samochodu jest bardziej elastycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców.



Prawdopodobnie wielu przedsiębiorców będzie chciało obejść nowe przepisy tak, by późniejsza sprzedaż nadal opierała się korzystniejszych warunkach w ramach darowizny. Jeśli obdarują oni bliską osobę wykupionym samochodem, nie będzie musiała czekać ze sprzedażą 6 lat, a jedynie 6 miesięcy po miesiącu od otrzymania darowizny. Sprzedaż w tym przypadku nie będzie podlegała opodatkowaniu. Przedsiębiorcy, którzy wykupią samochód do majątku prywatnego w 2022 roku i zamkną działalność, nadal będą musieli liczyć się ze sprzedażą auta z opodatkowaniem przez kolejnych 6 lat.

Czy leasing od 2022 roku stanie się nieopłacalny?

Zmiany, które weszły w życie od 2022 roku, są mniej korzystne dla leasingobiorców, jednak nie oznacza to, że leasing przestał się opłacać. Dla przedsiębiorców nadal jest to korzystna forma finansowania, ponieważ Nowy Ład ogranicza jedynie opłacalność leasingu w przypadku wykupu prywatnego z zamiarem odsprzedaży auta.

Co ważne, bez zmian pozostaje możliwość obniżenia kosztów prowadzenia działalności i wrzucanie wydatków związanych z leasingiem do kosztów uzyskania przychodu. Należy przy tym pamiętać, że po wycofaniu samochodu firmowego z działalności, przedsiębiorca traci tę możliwość.

Dobrym rozwiązaniem okaże się więc wiązanie się z samochodem na dłużej i zaplanowanie użytkowania samochodu przez kilka lat po wykupie, aby skorzystać z nieopodatkowanej sprzedaży. Eksperci uważają, że przedsiębiorcy będą także chętniej sięgać po wynajem długoterminowy, który nie jest obciążony takimi zobowiązaniami jak leasing.