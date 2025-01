Składki i podatki w 2025 r. Kto zyska, a kto straci?

Najwięcej w ujęciu "netto" zyskają pracownicy na minimalnym wynagrodzeniu. To dlatego, że od 1 stycznia wzrosła jego wysokość do kwoty 4666 zł. Od wyższych dochodów pracownicy zapłacą co prawda wyższą składkę zdrowotną, wyższy ZUS oraz wyższy podatek, ale i tak przelew od pracodawcy zasili ich portfel o dodatkowe 249 zł.