Podatek od ogrodzeń. Oto co musisz wiedzieć. Ekspert wyjaśnia

Zmiany na pewno nie miały na celu aby wpływy do budżetu były mniejsze tylko większe. Były tak robione aby w razie czego sądy doiły ludzi... A urzędy gminy miały większy wachlarz do nakładania opodatkowania, rządzący potrzebuje coraz więcej kasy... Czekam kiedy dojdą do krzywej w której to wszystko walnie i ludzie wywiozą ich na taczkach, obojętne czy to będzie PiS czy PO bo to to samo.