Za cztery lata będzie nas zaledwie 36,5 miliona. Katastrofalny sygnał dla Polski

Współczynnik dzietności w ostatnich latach utrzymuje się na dużo niższym poziomie. Po jego wzroście w latach 2015-2017 z poziomu 1,29 do 1,45 nastąpił powrót do tendencji spadkowej i w 2023 roku wyniósł już tylko 1,16. Dane za 2024 rok poznamy w kolejnych miesiącach, ale prognozy wskazują, że będzie on na podobnym (albo niższym) poziomie co w 2023 roku.