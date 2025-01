Młodzi będą jak czarne łabędzie. Polska błyskawicznie się starzeje

Prognozy MF sugerują, że w 2029 r. populacja Polski będzie wynosiła 36 mln 574 tys. osób, czyli będzie o 894 tys. osób mniejsza niż w 2024 r. Ubywało będzie przede wszystkim osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 17 roku życia, oraz w wieku produkcyjnym, czyli w wieku od 18 do 60.65 lat.

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w ciągu pięciu lat zmaleć ma o 636 tys., do 6 mln 146 tys. osób. Oznacza to zniżkę o 9,4 proc. Liczba osób w wieku produkcyjnym również zmaleje, ale w nieco mniejszym stopniu: o 610 tys. (2,8 proc.), do 21 mln 177 tys. Stale rosła będzie za to liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W 2029 r. będzie ich o 350 tys. więcej niż w 2024 r.,, czyli 9 mln 251 tys.