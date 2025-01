Ulga dla ponad 600 tys. Polaków. "Może czas na zmianę zasad" [OPINIA]

Dodatkowe uprawnienia dla krwiodawców

W 2021 roku Ustawa covidowa wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla osób oddających krew i jej składniki, w tym osocze w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, miał prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy - w dniu, w którym oddał krew oraz w dniu następnym.

Wcześniej - przez lata - honorowym krwiodawcom przysługiwał jeden dzień wolny od pracy - w dniu oddania krwi. Zwiększony wymiar zwolnienia miał obowiązywać tylko w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawodawca zdecydował jednak, by dwa dni zwolnienia przysługującego za oddanie krwi wprowadzić na stałe. 20 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej , która gwarantuje to uprawnienie.

Kontrowersje wokół zasad oddawania krwi

Zwracał na to uwagę Bartosz Romowicz w interpelacji poselskiej nr 4645 z 07.09.2024 r. Podniósł w niej problem pracodawców, którzy zgłaszają, że niektórzy pracownicy nadużywają uprawnień przysługujących im z tytułu oddania krwi na mocy ustawy - dwóch dni wolnych, organizując w ten sposób tzw. "długi weekend", zyskując nawet kilka dni wolnego w roku, chętnie bezpośrednio przed lub po dniach ustawowo wolnych od pracy lub podczas wakacji, często bez uprzedzenia pracodawcy. Bywa to uciążliwe i kosztowe. Przedsiębiorcy zostali bowiem zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w zastępstwie lub wypłatą nadgodzin pozostałym członkom zespołu.