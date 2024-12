Rozliczenie PIT za 2024 rok. Kto nie otrzyma zwrotu?

Podatnicy przygotowują się do rozliczenia PIT za 2024 rok, które potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. W tym okresie wiele osób będzie mogło skorzystać z ulg podatkowych i otrzymać zwrot nadpłaty podatku, jednak nie wszyscy mają do tego prawo - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".