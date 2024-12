Skarbówka będzie zwracać emerytom pieniądze. Oto ile można zyskać

W 2024 roku zarówno od trzynastej, jak i czternastej emerytury fiskus pobierał nie tylko składkę zdrowotną, ale także zaliczkę na podatek dochodowy. Sprawiło to, że wypłaty na rękę były znacząco niższe od kwot brutto - trzynastka i maksymalna czternastka wynosiły po 1780 złotych i 96 groszy brutto, ale "na rękę" kwoty były mniejsze.

Kto otrzyma zwrot podatku?

Już za kilka miesięcy niektórzy emeryci odzyskają część pieniędzy. Na zwrot nadpłaconego podatku mogą liczyć emeryci i renciści, których roczne świadczenia nie przekroczą 30 tysięcy złotych . Jest to związane z utrzymaniem kwoty wolnej od podatku na dotychczasowym poziomie, mimo rosnących świadczeń emerytalnych.

Ile można zyskać?

Jakie kwoty trafią na konta seniorów? Oszacował to Fakt.pl. Według wyliczeń serwisu przy świadczeniu wynoszącym 2500 złotych miesięcznie można liczyć na zwrot w wysokości około 400 złotych. Kwota zwrotu będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem wysokości emerytury . System zakłada, że im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższy będzie ewentualny zwrot podatku od dodatkowych świadczeń.

Zwroty ruszają 15 lutego 2025 r.

Na złożenie rozliczenia będzie czas do 30 kwietnia 2025 roku. Jeśli podatnik nie wprowadzi żadnych zmian do wypełnionego przez skarbówkę PIT-u, zostanie on automatycznie zaakceptowany. Istotną informacją jest również możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej - dla osób preferujących tradycyjną formę rozliczenia termin także upływa 30 kwietnia 2025 roku.