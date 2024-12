Poszkodowani emeryci czekają na swoje pieniądze. To będzie przełom?

Na sprawiedliwość czeka ok. 300 tys. kobiet urodzonych w latach 1949-1959 i mężczyzn z lat 1949-1954 (z wyjątkiem rocznika 1953), którzy przeszli na wcześniejsze emerytury przed 6 czerwca 2012 r. i potem otrzymali groszowe świadczenia powszechne. Kiedy składali wniosek o wcześniejsze emerytury, nie mieli pojęcia o konsekwencjach, wynikających z przepisów.

"Ubezpieczeni, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury. W szczególności nie mogli przewidzieć, że przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia" - uznał TK.

Wyrok, z uwagi na polityczną zawieruchę, nie został jednak opublikowany i emeryci nie doczekali się sprawiedliwości. A jest o co walczyć. Z wyliczeń ZUS wynika, że ich emerytury mogą zostać powiększone o 1191 zł brutto. Pokrzywdzeni emeryci mogliby także liczyć nawet na 64 tys. zł wyrównania.

Nowy prezes TK. Zapowiada publikację wyroków

Teraz w poszkodowanych emerytów wstąpiła nowa nadzieja. Wszystko za sprawą zmian w Trybunale Sprawiedliwości, na którego czele stanął Bogdan Świączkowski. Nowy prezes zapowiedział we wtorek 10 grudnia, że zwróci się "z prośbą i z żądaniem do premiera Donalda Tuska", żeby opublikować w Dzienniku Ustaw orzeczenia TK, które do tej pory nie doczekały się publikacji.