Tysiące seniorów z drastycznie obciętą emeryturą. Sprawiedliwości mogą nie dożyć

Co to znaczy KONTROLA ROZPROSZONA ? Przyczyną wcześniej emerytury była upadłość przedsiębiorstw, wręcz likwidacja, przekazywanie obcym inwestorom, masowe zwolnienia pracownikom, wręcz dewastacja majątku narodowego, dowodów aż nad to, by postawić w stan oskarżenia ekip rządowych po 1989 r. Czy ktoś się w końcu odważy wskazać winnych ? Nie umniejszajmy liczb skrzywdzonych ludzi wyrzuconych z miejsc pracy w zlikwidowanych przedsiębiorstw liczone w setkach tysięcy. Nie wolno doradzać skrzywdzonym Polakom, by "zwrócili się z prośbą do ZUS " ! To absurd ! To w gestii obowiązku Ministra Pracy ! To on zleca ZUS ponowne naliczenie emerytur dla byłych pracowników...itd , mając na uwadze podwyżkę 800 + do kwoty 1500 zł na dziecko do 18 roku, która zlecił. Należy skończyć w państwie prawa i demokracji wszelkie "prośby". Czyżby feudalizm ? Prawo niech będzie prawem a sprawiedliwość sprawiedliwością. Należy wiedzieć - III RP zatrudnia ponad 850.000 urzędników domagających się od obywateli, by ci zwracali się do nich z PROŚBĄ ! Przecież to ABSURD !