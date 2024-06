Nowy, miliardowy problem Tuska. "Wypadł z szafy kolejny trup"

Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją uznał przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. To wyrok w indywidualnej sprawie emeryta, który złożył skargę na własną rękę, ale sprawa będzie miała konsekwencje dla 149 tys. osób pobierających emeryturę. Konkretnie dla kobiet z roczników 1949-59 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-54, którzy przeszli na wcześniejszej emeryturę , a prawo do emerytury w powszechnym wieku nabyli po 2012 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. emerytur Polaków. O co chodzi?

Co miesiąc emeryci otrzymują przelewy z ZUS, pomniejszone proporcjonalnie do kwoty, którą pobrali w momencie korzystania z wcześniejszej emerytury.

Trybunał w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że doszło do złamania zasady zaufania obywateli do państwa. Wskazał, że istotą sprawy nie jest ustalenie wysokości świadczenia, lecz mechanizmu, na podstawie którego jego wysokość została ustalona. Zaskarżona regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, w której skarżący został zaskoczony pomniejszeniem świadczenia. Nie mógł przewidzieć konsekwencji - ocenił TK.