Zapadł wyrok ważny dla 150 tys. emerytów

Jjjgtew 5 min. temu

Przecież nikt mu nie kazał iść na wcześniejszą emeryturę, sam ją wybrał. Ze swoich składek ma wypłacaną emeryturę, nie pracował do normalnego wieku emerytalnego, a mógł. Więc dla czego ja mam mu dopłacać za jego wcześniejszy odpoczynek. To samo tyczy się emerytur za urodzenie 4 dzieci, widać było ich stać, czy też emerytur za bycie alkoholikiem, czy ktoś kazał mu pić, czy będzie mieszkał pod mostem too nic do tego, miał los we własnych rękach. Jak była transformacja po obaleniu komuny, wielu ludziom nie udało się dostosować do nowych warunków, to gdzie było to państwo. Teraz każdy wyciąga rękę po nie swoje pieniądze. Koniec rozdawnictwa.