Tysiące emerytów czeka na pieniądze. To pismo może pomóc

Na sprawiedliwość czeka ok. 200 tys. kobiet urodzonych w latach 1949-1959 i mężczyzn z lat 1949-1954 (z wyjątkiem rocznika 1953), którzy przeszli na wcześniejsze emerytury przed 6 czerwca 2012 r. i potem otrzymali groszowe świadczenia powszechne. Kiedy składali wniosek o wcześniejsze emerytury, nie mieli pojęcia o konsekwencjach, wynikających z przepisów.

"Ubezpieczeni, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury. W szczególności nie mogli przewidzieć, że przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia" - uznał TK.

Wyrok, z uwagi na polityczną zawieruchę, nie został jednak opublikowany i emeryci nie doczekali się sprawiedliwości. A jest o co walczyć. Z wyliczeń ZUS wynika, że ich emerytury mogą zostać powiększone o 1 tys. 191 zł brutto. Pokrzywdzeni emeryci mogliby także liczyć nawet na 64 tys. zł wyrównania. Jak emeryci mogą odzyskać swoje pieniądze?

Wniosek do ZUS a potem walka w sądzie

Rozwiązanie w swojej interpretacji przesłanej "Faktowi" podpowiada sam ZUS. Senior może złożyć wniosek o wznowienie postępowania. W tej sprawie stosowne pismo trzeba złożyć w ZUS. Jednak to nie wystarczy.

Jak wyjaśnia zakład, skoro wyrok Trybunału nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, brak jest podstaw do wznowienia postępowania. Pismo jednak mimo wszystko należy złożyć. Drugi krok: "od tej decyzji świadczeniobiorcy przysługuje odwołanie do sądu powszechnego" - informuje Zakład. Terminy i dokładna instrukcja będzie podana w piśmie, które senior otrzyma z ZUS - czytamy w "Fakcie".

Sprawa wtedy trafi do sądu. Warto cierpliwie poczekać, bo jak ustalił dziennik, już zapadają pierwsze wyroki na korzyść seniorów.

Co powinno znaleźć się we wniosku do ZUS? "Każde pismo świadczeniobiorcy, z którego przynajmniej w sposób pośredni będzie wynikać, iż dotyczy ono żądania ponownego ustalenia wysokości emerytury z zastosowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., bez względu na sposób nazewnictwa tego pisma, tj. "skarga", "wniosek", "podanie", zostanie przez organ rentowy zakwalifikowane jako skarga o wznowienie postępowania w trybie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego" - czytamy w informacji, jaką ZUS wysłał dziennikowi.