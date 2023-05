Idą zmiany. Rząd ma dwie wiadomości dla krwiodawców: dobrą i złą

Kaniapress 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ręce opadają jak Ci geniusze troszczą się o wpływy do budżetu! Jak pieniądze wypływają na lewo i prawo bez żadnej kontroli, to już ich nie rusza! Dwa dni wolnego tym ludziom się należy i tego nie neguję. Tutaj też pojawiają się głosy przedsiębiorców że to za dużo, bo to obciążenie dla firmy. Honorowi dawcy krwi jesteście wielcy, bo wasza krew nie wybiera pacjenta. Rządzący, przedsiębiorcy i bezdomni, wszyscy są równi.