Ulga na internet w rozliczeniu PIT. Małżeństwa mogą zyskać ponad 3 tys. złotych

Każdy płatnik podatku dochodowego, który ponosi koszty związane z dostępem do internet, może skorzystać z tej formy wsparcia. Maksymalna kwota odliczenia dla pojedynczej osoby to 760 złotych rocznie. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków limit wzrasta do 1520 złotych w skali roku. W skali dwóch lat - bo przez tyle można uwzględniać ulgę - daje to ponad 3000 zł.