Zmiany w podatku PIT od 1 stycznia. Oto kto zyska, a kto straci

1. Kasowy PIT – zmiana nie dla wszystkich

Od 1 stycznia 2025 r. przedsiębiorcy zyskają możliwość rozliczania podatku PIT metodą kasową . Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczający się według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, zamiast wykazywać przychód już w momencie wystawienia faktury, będą mogli zrobić to dopiero po faktycznym otrzymaniu należności. To rozwiązanie eliminuje więc konieczność odprowadzania podatku od niezapłaconych faktur.

· złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze metody kasowej w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego.

2. Przedsiębiorcy na podatku liniowym zaliczą w koszty więcej składek zdrowotnych

3. Zamrożona kwota wolna i próg podatkowy

4. Można rozliczać straty w obliczaniu daniny solidarnościowej

5. Ulgi podatkowe bez zmian

6. Nie będzie zwolnienia w podatku Belki

Pomimo zapowiedzi wprowadzenia kwoty wolnej w tzw. podatku Belki , a więc podatku od dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych, w tym odsetek od oszczędności, nic się w tym zakresie nie zmieni od 1 stycznia 2025 r. Takie stanowisko przekazało Ministerstwo Finansów 4 grudnia 2024 r. w odpowiedź Ministra Finansów na interpelację 6383. Trwają co prawa prace nad projektem zmian w ustawie, ale "wskazanie terminu ich zakończenia jest trudne do określenia".

7. Zwrot kosztów bez przychodu

Wydawać by się mogło, że takie podejście jest oczywiste, a jednak była to reakcja po kontrowersyjnym wyroku NSA (sygn. II FSK 230/22) z 19 listopada 2024 r. poprzedzonym niekorzystnymi rozstrzygnięciami fiskusa, w którym to sąd orzekł, że każdy zwrot za przejazd taksówką, nawet wówczas gdy dotyczy przewozu przez pracownika szpitala materiału do przeszczepu z lotniska do siedziby firmy, jest przychodem podatnika. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja przebywania pracownika w podróży służbowej.