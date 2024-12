Ulgi podatkowe dla dużych rodzin. Rusza sezon na PIT-y

Najpóźniej do końca lutego pracodawcy muszą doręczyć PIT-11 do swoich pracowników. To oznacza, że razem z nowym rokiem rozpocznie się "sezon składania deklaracji PIT".

Bankier podkreśla, że na całkowite zwolnienie z podatku mogą liczyć rodziny wielodzietne, czyli z co najmniej czworgiem dzieci. "Ta grupa podatników skorzysta nawet z trzech preferencji: ulgi na dzieci, zwolnienia z podatku do kwoty 85 528 zł przychodów rocznie (ulga dla rodzin 4+) oraz szybszego terminu zwrotu nadpłaconej daniny (jeśli taki występuje) do 30 dni" - czytamy.

To rozwiązanie podatkowe powoduje, że "podatnicy nie zapłacą 12 proc. podatku do tej sumy osiąganych zarobków z tytułu pracy na etacie, umowie-zleceniu, zasiłku macierzyńskiego oraz z działalności gospodarczej (na skali podatkowej, podatku liniowym, na tzw. uldze IP Box oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)". Ulga ta nie może być jednak łączona.

Ponadto wielodzietne rodziny mogą liczyć na szybszy zwrot podatku, pod warunkiem że posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Kary za rozliczenia po terminie

Przypomnijmy, że za rozliczenie PIT po terminie grożą kary. Te są uzależnione od kwoty zaległości. Jeżeli nie przekroczy ona 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to jest to wykroczenie skarbowe, za które trzeba zapłacić mandat (nawet taki sam, jak kwota przeterminowanego podatku). Jeżeli zaś zaległość jest wyższa, to taki czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. Kiedy kara za brak PIT-u może Cię dotknąć? Jest ona rozpatrywana indywidualnie, a sąd może nałożyć na winnego grzywnę, a nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dodatkowo karą za niezłożenie PIT-u jest konieczność zapłaty karnych odsetek oraz brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem i przekazania 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego.

