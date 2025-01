Od 1 stycznia przedsiębiorcy wreszcie mogą stosować kasowy PIT

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z kasowego PIT, musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze metody kasowej - na piśmie, do 20 lutego, jeśli kontynuuje działalność. Jeśli ją rozpoczyna, oświadczenie musi złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej; jeśli firma startuje w grudniu, to oświadczenie należy złożyć w grudniu. Wybór metody kasowej będzie obowiązywać przez cały rok; dopiero w nowym roku będzie można to zmienić.