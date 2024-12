Małżeństwo "na już" czy czwarte dziecko. Jak zapłacić niższy podatek?

Końcówka roku to czas wpłat na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wiele banków czy innych instytucji finansowych prowadzących IKZE właśnie w grudniu kusi promocjami. Wpłata w samej końcówce roku daje taki sam przywilej, którym jest ulga podatkowa. Kwoty faktycznie wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego podlegają bowiem odliczeniu od dochodu do wysokości limitów, które są corocznie aktualizowane .

"Małżeństwo może się opłacić"

Pół żartem, pół serio, małżeństwo w końcówce roku może się opłacić . Jeśli bowiem (nawet 31 grudnia 2023 r.) dobrze zarabiający kawaler poślubi pannę bez dochodów (lub odwrotnie, ale ważna jest asymetria w dochodach podlegających opodatkowaniu), wówczas poza obrączkami na palcach zyskają także prawo do wspólnego rozliczenia za cały 2024 r. Warunkiem jest jednak brak podpisanej intercyzy, bo tylko małżonkowie objęcie ustawową wspólnością majątkową (rozliczający się według skali podatkowej) mogą skorzystać z tego przywileju. Taki ruch oznacza oszczędność podatkową w kwocie maksymalnej 27 600 zł.

Narodziny dziecka, w szczególności czwartego dziecka

Narodziny dziecka kojarzą się raczej z wydatkami niż korzyściami. Ale z podatkowego punktu widzenia dają podatnikom wymierne przywileje. Prawie każde dziecko urodzone w grudniu oznacza prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej, ale jest ona niewielka, bo będzie należna tylko za jeden miesiąc kalendarzowy .

Jednak narodziny czwartego dziecka mocno tę sytuację zmieniają . Czwarte dziecko stanowi przepustkę do ulgi 4+ , a więc ulgi dla rodziców (opiekunów) wychowujących co najmniej 4 dzieci, i nie ma tu znaczenia, że dziecko przyjdzie na świat ostatniego dnia roku. Ulga dla obojga rodziców należy się za cały rok.

A jest nią zwolnienie z opodatkowania przychodów do kwoty 85 528 zł dla każdego z rodziców, niezależnie od przysługującej już wcześniej kwoty wolnej 30 tys. zł. Tacy rodzice wykażą ulgę dopiero w zeznaniu rocznym, bo z uwagi na narodziny dziecka w końcówce roku, wcześniej do ulgi nie byli uprawnieni. Przy odpowiednio wysokich dochodach obu małżonków (gdy oboje płacili zaliczki na podatek według stawki 32 proc.), zwrot podatku wyniesie nawet 54 737,92 zł.

Wpłata darowizny na cele społecznie użyteczne

Skorzystanie z innych dostępnych ulg podatkowych również może zmniejszyć wysokość należnego podatku. Ulgi mogą się kumulować, wysokość odliczeń jest ograniczona jedynie do wysokości zapłaconego podatku, czasem nawet przechodzi na lata następne.

To oznacza, że poniesienie w końcówce roku wydatków, które kwalifikują się do ulgi, oznaczać będzie prawo pomniejszenia dochodu, a w konsekwencji niższy podatek należny za dany rok. Ale pamiętajmy, że kwoty wydatków uprawniających do ulg i darowizn pomniejszają podstawę opodatkowania, nie podatek. Korzyść będzie więc potencjalnie większa dla podatników płacących podatek według wyższej stawki podatku. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą korzystać z następujących ulg: