Pamiętaj o PIT-2. Oto jak zapłacić niższe podatki w ciągu roku

PIT-2 to formularz, który największą karierę zrobił w styczniu 2022 r. kiedy po zmianach wprowadzonych w ramach "Polskiego Ładu" ci, którzy zapomnieli złożyć w zakładzie pracy PIT-2 lub nie mogli tego zrobić, otrzymali wynagrodzenie nawet o kilkaset złotych niższe od oczekiwanego. Od tamtej pory formularz przeszedł dużą metamorfozę. Z jednostronicowego oświadczenia rozrósł się do trzystronicowego dokumentu, do którego Ministerstwo Finansów wydało 30-stronicowe objaśnienia.