51 sekund i konkretny apel premiera ws. kredytów i VAT. "Nie ma na co czekać"

"Panie marszałku Szymonie Hołownia, nie ma co czekać i nie ma o co się spierać" - tak zaczyna się wpis Mateusza Morawieckiego w serwisie X, do której premier dołączył 51-sekundowy filmik z apelem.

- Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Poprosiłem marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła - przekonuje, jednocześnie wplątując w wypowiedź aluzję do nazwy Trzeciej Drogi, czyli listy, z której Hołownia startował do Sejmu.