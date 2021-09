Mateusz Morawiecki o Polskim Ładzie. Ma zupełnie inne zdanie od ekspertów

Artur 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pracuje z Polski w firmie w US i podatki płace w Polsce. Od stycznia przeprowadzam się na Filipiny. To skandal żeby człowiek który płaci tak wielki haracz na zdrowie zus etc i tak na prawdę to sam musi zapewnić sobie prywatną służby zdrowia jak również sam musi zapewnić sobie emeryturę - to skandal żeby próbować obciążyć nas absurdalnie wysokim podatkiem za zdrowie i na dodatek zależnym od dochodów. Żeby unaocznić absurd sytuacji - wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie do apteki kupić bandaż - a ekspedientka na pytanie ile płacę odpowiada jeśli zarabia pan do 30 tyś rocznie to nic, jeśli do 120 tyś rocznie to 10 zł a jeśli więcej to 100 albo nawet i 10 tyś złotych. Płacę kilkanaście tysięcy rocznie składki zdrowotnej i muszę prywatnie się ubezpieczyć aby mieć jako taki poziom usług medycznych i oni jeszcze chcą abym płacił dodatkowe 9 procent mojego dochodu na ubezpieczanie zdrowotne, Powiem tak - wolałbym wyemigrować do najbiedniejszego kraju w Afryce niż dać się okraść do tego stopnia. Niech socjaliści sami się finansują i sami sobie drukują pieniądze bez pokrycia i sobie je rozdają za poparcie w następnych wyborach