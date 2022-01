Minimalny CIT dobije szpitale? Alarmujące doniesienia ws. Polskiego Ładu

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych wszedł w życie 1 stycznia i jest jednym z elementów Polskiego Ładu. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów rewolucji podatkowej PiS.

Minimalny CIT namieszał

Zdaniem rządu jest on odpowiedzią na działalność globalnych korporacji, które wyprowadzają do rajów podatkowych zyski wypracowane w Polsce. Od Nowego Roku dodatkowo opodatkowane zostały firmy, które deklarują niewielki zysk (nie większy niż 1 proc. przychodu) lub wykazują straty. Do kasy państwa będą musiały oddać 10 proc. podstawy opodatkowania wyliczanej w sposób określony szczegółowo w ustawie.