Ministerstwo Finansów chce uszczelniać. Ale przedsiębiorcom ma być łatwiej

Rekordowy deficyt. "Nie grozi nam scenariusz włoski czy grecki"

Pierwszym punktem jest objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce. Ma być lekarstwem na stosowanie optymalizacji podatkowej. MF podaje, że spółki komandytowe są często używane do wyprowadzania z Polski nieopodatkowanego dochodu do rajów podatkowych. Polska ma na tym procederze tracić ok. 2 mld zł rocznie a nowa regulacja ma to uniemożliwić.