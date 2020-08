Estoński CIT. Kościński: możliwe rozszerzenie

- Chcemy na początku nauczyć się, jak to będzie działało w naszej gospodarce, ale wcale nie wykluczamy, że te różne parametry będą rozluźniane, żeby coraz więcej firm mogło wejść w ten system, nawet te duże firmy. To jest cały czas pilotaż, cały czas rozmawiamy - podkreślił Kościński.

Estoński CIT to forsowane przez rząd rozwiązanie dla firm rozliczających się podatkiem CIT. Dzięki niemu nie płaciłyby one podatku, gdy inwestują swoje zyski. Dopiero przy ich wypłacie trzeba by było podzielić się z państwem.