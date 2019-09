Ministerstwo Finansów zapowiada kolejną rewolucję. Od stycznia podatki płacimy po nowemu

Podatnicy od 1 stycznia 2020 r. nie będą wpłacać danin na odpowiednie konta urzędów skarbowych, ale na przypisane do nich indywidualne rachunki. To na nie wpłacane będą należności z tytułu PIT, VAT i CIT oraz innych należności niepodatkowych. Co istotne, do każdego podatnika przypisany będzie jeden rachunek, na które trafią wszystkie zobowiązania.