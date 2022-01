Morawiecki: Bierzemy odpowiedzialność za pomyłki w związku z Polskim Ładem i będziemy je korygować

Mateusz Morawiecki podkreślił w swoim podcaście, że Polski Ład to "bardzo ambitna reforma podatkowa". "Każda zmiana na lepsze wymaga wysiłku i nie przychodzi od razu. Już teraz wiemy, gdzie mogły się pojawić pomyłki i co można zrobić, by nasz program udoskonalić" - powiedział Morawiecki.