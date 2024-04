Nie będzie podatku od posiadania aut. "Kij zamieniamy na marchewkę"

"Podatku od posiadania aut spalinowych w Polsce nie będzie. Taki prezent od Koalicji 15 października na 20-lecie w Unii. Ministrowie Polski 2050 wynegocjowali z Komisją odejście od podatku i zastąpienie go systemem dopłat do zakupu elektryków. Zielona zmiana metodą zachęt, nie nakazów" - napisał na platformie X marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Natomiast wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko wskazał, że rozmowy pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską nie należały do najłatwiejszych. Podziękował przy tym ministerstwom klimatu oraz funduszy.

Podatek od aut w Polsce

Niektóre ustalenia zawarte w Krajowym Planie Odbudowy miały zostać zrewidowane. Do tego zmierzał rząd Donalda Tuska. Projekt w tej sprawie przedstawiła w marcu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "To się w głowie nie mieści, że PiS wpisał do KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych. Tego podatku nie będzie dzięki ministrom Polski 2050" - zapewniał wówczas w serwisie X marszałek Sejmu Szymon Hołownia.