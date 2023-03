Nowe przepisy podatkowe. Uderzą we właścicieli mieszkań

Jerry 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Chyba nie dokonca jest to prawda.co ma do tego skarbówka. Akt notarialny to jak podpisanie się krwią a zgłoszenie do skarbówki to jak oddanie krwi cos jak wampir w tym układzie. Wiadomo że trzeba zapłacić od najmu podatek ale nie piszcie bzdur że umowa poddaniu się egzekucji nie będzie ważna. Napij się siadlego mleka i wywal z siebie w toalecie te bzdury ktore każą ci PiS ać.