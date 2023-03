Pokolenie Z zaczyna dyktować warunki na rynku nieruchomości. Oto gdzie chcą mieszkać

Z globalnego raportu firmy CBRE "The Global Live-Work-Shop Report 2022" wynika, że 33 proc. respondentów na świecie myśli o zmianie miejsca zamieszkania do 2025 r. I to praktycznie na całym świecie, poza Chinami i Japonią , gdzie zamiar przeprowadzki wskazało najmniej ankietowanych.

Pokolenie Z szuka mieszkań

Większość ankietowanych (62 proc.), którzy zapowiedzieli chęć zmiany miejsca zamieszkania, zaznaczyło, że planuje zakup własnego lokalu. Co ważne wielu z nich ma już domy i mieszkania na własność, ale zastanawia się nad przenosinami do lepszej nieruchomości. Jest to związane z doświadczeniami pandemii, która pokazała, jak istotne jest to, żeby postawić nacisk na poprawę jakości życia, wyższą jakość nieruchomości, większy metraż czy lepsze otoczenie.