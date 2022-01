Oni też stracili na Polskim Ładzie. Zaskoczenie w Senacie

wyborca 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

„Licznik Grodzkiego” bije już 300 dni. Sakiewicz: To 300 dni pogardy dla prawa Blokowanie głosowania nad uchyleniem immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu to „300 dni pogardy dla prawa, demokracji i zwykłych ludzi, którzy muszą stawiać się w sądach i przed prokuratorem” – uważa redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. Dzisiaj mija 300 dni odkąd blokowane jest głosowanie nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Grodzkiemu w związku z tzw. aferą kopertową. Prokuratura zamierza postawić marszałkowi Senatu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w czasie, gdy był on dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie.- Okazuje się, że polska Konstytucja nie przewidziała przypadku, kiedy pod pręgierzem oskarżenia może stanąć marszałek Sejmu lub Senatu i wykorzystując swoją pozycję, blokować najbardziej oczywistą procedurę prawną. Bez rozwiązania tego problemu będziemy dużo słabsi jako demokracja i mniej poważni jako państwo, ale odpowiedzialność za to całkowicie spada na opozycję, która ma większość w Senacie, i która toleruje sytuację, kiedy ktoś pozostaje bezkarny mimo ogromnej ilości oskarżeń, jak również to, że są osoby, których prawo nie obowiązuje – powiedział Sakiewicz w rozmowie z portalem TV Republika. Tomasz Grodzki, jakkolwiek sam uchyla się od poddania się weryfikacji swojej praworządności przez niezawisłe sądy, to sam nie stroni od pozywania osób, które prawdę na jego temat naświetlają i upubliczniają. Jednym z oskarżonych przez marszałka Senatu jest właśnie redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.