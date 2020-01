Oszustwo podatkowe na 50 mln zł. Sprawca się ukrywał, ale towarzysząca mu kobieta była mniej dyskretna

W wigilijny poranek w San Dona di Piave, w okolicach Wenecji we Włoszech zatrzymany został poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Janusz M. Zatrzymany 60-latek m.in. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 50 mln zł - informuje policja . Był bardzo zaskoczony i nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy.

Nie stronił od luksusu i oprócz kilku sportowych i bardzo drogich samochodów korzystał z równie luksusowych łodzi. Cena jednej z nich to co najmniej kilka milionów złotych. We Włoszech towarzyszyła 25-letnia Paulina P., która również została zatrzymana. Jak informuje ABW "na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety w mediach społecznościowych".