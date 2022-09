Oto jak przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty energii i ciepła. Fiskus potwierdza

– Przedsiębiorca prowadzący firmę w domu zaliczy do kosztów PIT wydatki na eksploatację: czynsz, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę . W części przypadającej na wykorzystywaną do działalności powierzchnię. Trzeba ją oszacować i określić , jaki procent opłat za mieszkanie może być rozliczony w PIT – mówi "Rz" Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w InFakt.

Wylicz powierzchnię mieszkania, jaką zajmuje praca

Jak przepisy działają w praktyce? "Rz" podaje to na kilku przykładach. Jednym jest prawniczka, która prowadzi kancelarię w domu. Wyliczyła, że gabinet zajmuje 14 proc. powierzchni mieszkania. I właśnie 14 proc. z domowych opłat - w tym za energię oraz ciepło - chce odliczać od podatku . Fiskus na to przystał.

Co ważne, nie trzeba mieć wydzielonego specjalnego pomieszczenia, by móc dopisać do kosztów rachunki za media. Pokazuje to sprawa informatyka, który wyliczył, że do pracy wykorzystuje 80 proc. sypialni, 25 proc. salonu z aneksem kuchennym, a także połowę łazienki i korytarza. W sumie to 36,5 proc. mieszkania. I taki procent opłat może odliczyć od podatku.