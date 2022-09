Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Mogą liczyć na duży zwrot podatku

Jak informuje "Fakt" jest to "efekt dwukrotnej rewolucji, jaką w tym roku zafundował wszystkim Polakom rząd" . Chodzi o Polski Ład oraz poprawkę do reformy podatkowej. W efekcie w ciągu roku dwa razy zmieniano progi podatkowe.

"Przez bałagan, jaki wprowadzili rządzący, przez pół tego roku obowiązywała 17 proc. stawka podatkowa, a od 1 lipca została obniżona do 12 proc. Przy czym niższa stawka PIT obowiązuje wstecz od 1 stycznia 2022 r. Zatem osoby, które od stycznia do czerwca nadpłaciły podatek, mogą liczyć na to, że skarbówka w przyszłym roku zwróci im pieniądze" - czytamy w "Fakcie".